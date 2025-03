Gaat Matz Sels de Champions League in? Nottingham Forest legt zwak Manchester City over de knie

Groot feest in Nottingham. Lokale trots Nottingham Forest heeft in een rechtstreeks duel om de derde plaats gewonnen van Manchester City. Matz Sels werd amper getest, Doku kon zijn hoogvorm niet doorzetten. Kevin De Bruyne mocht invallen, maar ook dat ging zonder succes. Door de overwinning zet Nottingham Forest een grote stap richting Champions League volgend seizoen.

Waar eindigt het sprookje van Nottingham Forest dit seizoen?

De ploeg van - de alweer uitstekende - Matz Sels keek vanmiddag in eigen huis Manchester City in de ogen. Nummer 3 tegen nummer 4, een cruciale wedstrijd met het oog op de Champions League-tickets.

En het was de thuisploeg die aan het langste eind trok. De wedstrijd was lang gesloten, het enige werk van Sels kwam er na schoten van Jeremy Doku en invaller Kevin De Bruyne, die toegezongen werd door de bezoekende fans.

Aan de overkant hield Ederson zijn ploeg eerst nog rest, maar een kleine 10 minuten voor het einde was het toch raak. Hudson-Odoi frommelde de bal aan de eerste paal in doel.

Met 5 punten voorsprong op plek 5 komt de Champions League zo steeds dichterbij voor Nottingham Forest. Zeker als je weet dat ze dit seizoen nog bijna uitsluitend clubs uit de rechterkolom tegenkomen.

Het zou een absoluut huzarenstuk zijn van de ploeg van coach Nuno Espirito Santo, die vorig seizoen nog 17e eindigde. Het is van 1980 geleden dat Nottingham Forest aantrad op het kampioenenbal.

Nochtans heeft de club een rijke geschiedenis op het hoogste Europese niveau, want zowel in 1978 als in 1979 won Forest de toenmalige Europacup I. Afwachten of de City Ground volgend seizoen kan genieten van de Champions League, vandaag was er alvast een groot feest.