VIDEO - Fraaie doelpunten zorgen voor puntendeling tussen Man. United en Arsenal, Raya redt punt in extremis

Arsenal heeft opnieuw puntenverlies geleden in de Premier League. De Gunners waren wel de betere ploeg bij Man. United, maar speelden aanvallend te weinig klaar. Op het einde moest Arsenal zelfs nog doelman Raya bedanken voor een geweldige ultieme save. Eerder had Bruno Fernandes een vrije trap geweldig in doel getrapt, en scoorde Rice al bijna even fraai tegen.