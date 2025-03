VIDEO - Bruno Fernandes zet Man. United met héérlijke vrije trap op voorsprong tegen Arsenal

Met Man. United tegen Arsenal krijgen we op papier nog de topper van deze speeldag op zondagavond. Man. United beleeft echter een horrorseizoen, waardoor een resultaat tegen Arsenal een stunt zou zijn. De Gunners zijn namelijk in vorm en vernederden deze week PSV in de Champions League. Trossard scoorde in die wedstrijd en staat vandaag opnieuw in de basis, volg het live vanaf 17u30.