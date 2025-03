VIDEO - VAR helpt Liverpool ondanks blunder Alisson voorbij verdienstelijk Southampton

72' - Verv. Will Smallbone door Adam Lallana

45+1' - Doelpunt - Will Smallbone (0 - 1)

Leider Liverpool heeft het zichzelf iets moeilijker dan nodig gemaakt tegen hekkensluiter Southampton. De rode lantaarn kwam op voorsprong op Anfield door een flater van Alisson, maar ging in de tweede helft toch kopje onder. Darwin Nunez en twee penalty's van Salah zorgden voor de 3-1-eindstand. Liverpool staat zo weer een stap dichter bij de titel, Southampton heeft een mirakel nodig om zich nog te redden.

Door de fout van Alisson kwam Southampton op voorsprong op Anfield, en dat was verdiend na de eerste helft. Liverpool was niet op de afspraak en mocht ook blij zijn dat Darwin Núñez niet van het veld gestuurd werd met een rode kaart voor een cynische schop.

De Braziliaanse doelman van Liverpool speelde eerder deze week de wedstrijd van zijn leven tegen PSG, maar ging nu pijnlijk in de fout in de Premier League.

De ene wedstrijd is de andere niet, vraag dat maar aan Alisson .

In de tweede helft waren de troepen van Arne Slot wel op de afspraak, Liverpool profiteerde optimaal van het feit dat Nunez nog op het veld stond.



Eerst schoof de Uruguayaan zelf de gelijkmaker in doel, niet veel later lokte hij een strafschop uit die topschutter Mohamed Salah feilloos omzette.

In het absolute slot greep de VAR - volledig terecht - in na hands van Sugawara en kreeg Salah een nieuwe strafschop. Opnieuw liet de Egyptenaar de kans niet liggen, hij zit nu aan 27 competitiedoelpunten.

Door de overwinning behoudt Liverpool zijn ruime voorsprong aan de kop van het klassement, Southampton blijft hangen op 9 punten en mag zich opmaken voor degradatie.