VIDEO - Cole Palmer "voelt zich niet goed" en mist eerste penalty ooit, maar Chelsea pakt toch zege tegen Leicester met sterke Faes

Chelsea heeft deze middag moeizaam gewonnen van Leicester City in eigen huis. De wedstrijd zorgde voor een unicum, want Cole Palmer heeft zowaar een strafschop gemist. De koele kikker was tot hiertoe onfeilbaar vanop de stip. Wout Faes, aanwezig in de bezoekende verdediging, kwam dus nog even met de schrik vrij. Cucurella zorgde op het uur alsnog voor het enige doelpunt, Chelsea springt zo opnieuw de top 4 binnen.

We kregen vanmiddag iets wat niemand zag aankomen op Stamford Bridge. Toen Chelsea in de eerste helft een strafschop kreeg, zette Cole Palmer zich achter de bal.

De Engelsman miste nog nooit in zijn carrière vanop de stip, maar Hermansen ranselde de bal knap uit zijn doel. Zo stopt Palmer's indrukwekkende reeks op 12 succesvolle strafschoppen.

In de Premier League wordt Yaya Toure zo opnieuw de spelers met het meeste strafschoppen zonder ooit te missen, hij scoorde in zijn carrière alle 11 penaltys die hij nam in de competitie. Raúl Jiménez van Fulham zit aan 10 en kan in de toekomst nog over Toure.

De penaltymisser was tekenend voor de vormdip van Palmer, die al sinds 14 januari droog staat. Niet toevallig gaat die mindere periode van de talisman gepaard met een mindere periode bij Chelsea, dat wel won.

Al zijn daar volgens Chelsea-coach Maresca wel redenen voor: "Van buitenaf is het moeilijk te begrijpen, maar hij voelde zich gisteren en vandaag niet goed. Toch deed hij er alles voor om mee te spelen."

"Mensen weten vaak redenen achter bepaalde zaken niet. Het belangrijkste is dat hij erna blijven werken is. Cole gaat nog penalty's in zijn leven missen, want als je ze trapt, kan je ook missen. Hij zal er ook veel scoren, daar twijfel ik niet aan."