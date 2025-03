LIVE: Cole Palmer mist eerste penalty ooit, Faes speelt met tulband na lelijke botsing

Chelsea neemt het deze middag op tegen Leicester City in eigen huis. De Blues kunnen door het verlies van Man. City gisteren over de Cityzens naar plek 4 springen, die recht geeft op een plekje in de Champions League. Daarvoor zullen ze wel voorbij Wout Faes moeten, die zijn opwachting maakt in de bezoekende verdediging. Volg de wedstrijd hier live vanaf 15u.