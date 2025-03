LIVE: Nauwelijks rotatie bij Club-opponent Aston Villa, Onana nog steeds geblesseerd

Tussen het tweeluik met Club Brugge door moet Aston Villa ook nog aan de slag in de Premier League. Met het oog op de Europese tickets heeft Villa de punten nodig, dus roteert trainer Unai Emery nauwelijks. Emiliano Martinez en Rashford zijn de grote namen die niet spelen. Youri Tielemans staat wel opnieuw in de basis op bezoek bij Brentford, Amadou Onana is nog steeds geblesseerd. Volg de wedstrijd hier live vanaf 18u30.