Club-opponent Aston Villa moet heel diep gaan voor overwinning, maar toont zich opnieuw dodelijk efficiënt

Aston Villa heeft de midweekmatch tegen Club Brugge uitstekend verwerkt. Villa had het nochtans moeilijk op bezoek bij Brentford, maar toonde zich opnieuw ijskoud in de afwerking. Ollie Watkins scoorde bij de eerste grote kans, daarna werd het resultaat vastgehouden door te knokken. Op mentaliteit kunnen ze het dus ook, Club zal veel kwaliteit moeten tonen woensdag om nog iets te kunnen rapen.

Het was waarschijnlijk niet meer nodig, maar Club Brugge is opnieuw gewaarschuwd.

Aston Villa nam het vanavond op tegen Brentford in de Premier League. Met het oog op Europees voetbal hebben de Villains de punten absoluut nodig, dus roteerde trainer Unai Emery niet te veel. Marcus Rashford en Emiliano Martínez kregen wel rust, die laatste kampte zelfs met een lichte blessure.

De bezoekers hadden het echter moeilijk, kansen creëren was geen sinecure. Ook Youri Tielemans kreeg vanuit de controlekamer weinig uitgedokterd. Aan de overkant was Brentford één keer echt gevaarlijk, maar een ultieme tackle van Tyrone Mings voorkwam erger.

In de tweede helft toonde Aston Villa zich dan net als op Club koelbloedig. Ollie Watkins maakte de eerste grote kans feilloos af en een minuutje later trefte Rogers ook bij de tweede mogelijkheid raak. Er was echter voorafgaand buitenspel, dus dat tweede feestje ging niet door.

Wat volgde was niet goed, maar Villa toonde wel dat het kan vechten voor een resultaat. De bezoekers hielden de zege vast en konden op het einde zelfs nog tweemaal uitbreken, zonder resultaat.

Club kan zich wel aan twee zaken optrekken. Ten eerste acteerde reservedoelman Olsen niet altijd even secuur, al hield hij wel zijn netten schoon. En is de verwachting toch dat Martinez woensdag gewoon terugkeert in doel.

Daarnaast moest Villa weldegelijk diep gaan voor deze punten, en kan er gehoopt worden dat er woensdag toch wat vermoeidheid zichtbaar is. Dat was in deze wedstrijd overigens al deels het geval.