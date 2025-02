Vroege goal van Haaland schenkt Man. City zuinige zege bij Tottenham, sterke Doku en geen De Bruyne

Manchester City heeft op bezoek bij Tottenham opnieuw aangeknoopt met de zege. Het had daarvoor niet meer nodig dan een vroeg doelpunt van Erling Haaland. Dat doelpunt kwam er op aangeven van Jeremy Doku, die vooral in de eerste helft erg sterk voor de dag kwam. Na rust ging Tottenham op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel niet meer. Een tweede goal van Haaland werd in het absolute slot nog afgekeurd. Man. City, waar Kevin De Bruyne niet van de bank kwam, springt zo opnieuw over Chelsea de top 4 in.