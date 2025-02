LIVE: Arsenal op de paal! Calafiori beleeft dramatisch matchbegin, maar vloert jarige Sels wel bijna

In de Premier League staan met Nottingham Forest en Arsenal vanavond nummer 3 en 2 tegenover elkaar. Forest is al het hele seizoen dé revelatie, al verloor de ploeg van Matz Sels wel de laatste 2 competitiewedstrijden. Ook Arsenal is niet in topvorm. Afgelopen weekend werd thuis verloren van West Ham, waardoor Liverpool opnieuw wat uitliep. Winst vanavond is dan ook absoluut een must voor de ploeg van Leandro Trossard, volg het live vanaf 20u30.