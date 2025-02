LIVE: Boeken toe voor Aston Villa, Sarr zorgt voor dubbele voorsprong op assist van ex-Genkie Munoz

In de Premier League krijgen we deze week een midweekspeeldag geserveerd. Aston Villa gaat daarin, met Youri Tielemans in de basis, op zoek naar een nieuwe overwinning. De tegenstander van Club Brugge in de Champions League is in goede doen na 4 op 6 tegen Liverpool en Chelsea. Winst op bezoek bij middenmoter Crystal Palace zou de bezoekers doen springen naar plek 4 in de stand. Amadou Onana is nog steeds geblesseerd.