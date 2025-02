Club Brugge mag hoop koesteren: Aston Villa gaat pijnlijk onderuit op bezoek bij Crystal Palace

58' - Verv. Will Hughes door Jefferson Lerma

Aston Villa heeft nog wat werk voor de ontmoeting in de Champions League met Club Brugge. De ploeg van Youri Tielemans ging hard onderuit bij middenmoter Crystal Palace. Vooral de makkelijke manier waarop de tegendoelpunten vielen zal trainer Unai Emery kopzorgen geven. Door de nederlaag zakt Villa naar de 10e plaats.

Zouden ze bij Club Brugge al wat meer zin gekregen hebben in volgende week?

Dan speelt Club namelijk tegen Aston Villa in de Champions League. Villa moest vandaag op bezoek bij Crystal Palace, maar het werd een blamage. In de eerste helft ging doelman Emiliano Martínez pijnlijk in de fout, wat voor de voorsprong van de thuisploeg zorgde.

Aston Villa, met Youri Tielemans de volledige wedstrijd op het veld en zonder de geblesseerde Amadou Onana, herstelde eerst wel het evenwicht via Rogers. Die zag eerst een doelpunt afgekeurd worden, maar scoorde wat later alsnog fraai.

Daarna ging de verdediging van Villa evenwel aan het klungelen. Crystal Palace strafte het gestuntel genadeloos af, via Mateta, Sarr en Nketiah werd het 4-1.

Zo zijn er twijfels bij Aston Villa, dat vrijdag nog in de FA Cup aan de slag moet tegen Cardiff City alvorens op bezoek te komen op Jan Breydel.