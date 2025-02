Van een spektakelmatch gesproken: Newcastle rekent af met Nottingham Forest in wedstrijd met 7 doelpunten

In de Premier League keek iedereen vandaag uit naar Manchester City-Liverpool, maar het voorgerecht tussen Newcastle United en Nottingham Forest mocht er ook zijn. Na de pijnlijke 4-0-nederlaag vorige week tegen Manchester City moest Newcastle zich vandaag in eigen huis herpakken om mee te blijven strijden voor een top 4-plek. Tegen Nottingham Forest begon Newcastle wel dominant, maar na 6 minuten stond het wel al op achterstand. Nottingham onderschepte hoog de bal na een mislukte inworp en Callum Hudson-Odoi profiteerde optimaal. Vanop zo'n 20 meter verschalkte hij doelman Nick Pope, die niet geweldig opgesteld stond. Newcastle had even tijd nodig om te reageren, maar eens het opnieuw op toerental kwam, ging het snel. Na een vrije trap kon de jonge Lewis Miley Matz Sels overhoeks kloppen. En 2 minuten later was het opnieuw prijs. Na een mooie voorbereidende actie kwam de bal uiteindelijk bij Jacob Murphy, die het leer maar binnen hoefde te duwen.

Het bleef doelpunten regenen in de eerste helft. Na hands van Aina ging de bal op de stip. Alexander Isak gaf Sels het nakijken met een stiftertje, al zat de doelman er nog dicht bij. En een minuut later moest Sels zich al opnieuw omdraaien. Het was wederom Isak, die al zijn 50e Premier League-doelpunt maakte, die Sels kansloos liet met een afgeweken bal.



En Nottingham? Dat was aanvallend onmondig. Op het einde van de eerste helft probeerden ze nog wel om de achterstand wat te verkleinen, maar grote mogelijkheden volgden niet meer.



In de tweede helft dan maar? Forest probeerde wel, maar het grootste gevaar kwam eerst nog van Newcastle. Op een hoekschop kon Fabian Schär vrij koppen, maar zijn kopbal stierf op de paal.



Op het uur kwam de spanning dan toch nog terug in de wedstrijd. Na een corner hakte Milenkovic de 4-2 binnen. Het begin van een geweldige ommekeer?



Newcastle leek toch even van slag en een dubbele wissel moest soelaas brengen om de overwinning over de streep te kunnen trekken. De Magpies herstelden het evenwicht, maar Nottingham kwam toch nog dicht bij de aansluitingstreffer. Na een nieuwe corner kopte Murillo net naast en ook 5 minuten voor tijd wilde de bal er niet in.



Maar in de 90e minuut werd het toch nog heel warm voor Newcastle, want Yates duwde de 4-3 binnen. Newcastle moest nog 3 minuten overleven en deed dat ook. Zo blijft Nottingham achter met 0 op 6. Newcastle springt dan weer naar de 5e plaats.