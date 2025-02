Pad naar titel ligt helemaal open: Liverpool wint voor het eerst sinds 2015 bij Man. City en staat 11 punten los

Een nieuwe blamage vermijden. Dat was de opdracht voor Manchester City tegen Liverpool na de uitschakeling in de Champions League. Pep Guardiola rekende vandaag wel op Kevin De Bruyne en Jeremy Doku , maar moest het zonder Erling Haaland stellen. Doku toonde zich als een gesel op zijn linkerflank, alleen de verderzetting ontbrak al te vaak. City probeerde dus wel, maar speelde te traag en ongeïnspireerd. Ook de diepgang ontbrak, iets waar Liverpool wel gretig gebruik van maakt. Op het kwartier lokte het zo een corner uit. Er volgde een ingestudeerde hoekschop recht uit het handboek. Na een deviatie van Szoboszlai kwam de bal bij Mo Salah terecht, die daar wel raad mee wist. Via de voet van Nathan Aké verdween de bal in doel. City reageerde wel en speelde een keer prima door de verdediging van Liverpool. Omar Marmoush werkte knap af, maar stond net buitenspel. Geen 1-1 dus, en even later viel het tweede doelpunt aan de overkant. Dan waren de rollen bij Liverpool omgekeerd. Nu was het Salah die Szoboszlai bediende. De Hongaar werkte beheerst af. Voor Salah was het al de 11e keer dit seizoen dat hij zowel scoorde als een beslissende pass gaf.

En in de tweede helft kregen we meer van hetzelfde te zien. Liverpool liet de bal aan City en wachtte af rond de 16. Alsof het een spelletje handbal was, tikte City de bal rond. Maar uitgespeelde kansen? Die kregen we niet te zien.



Het was Liverpool dat op de counter opnieuw levensgevaarlijk was. Eerst probeerde Mo Salah Luis Diaz door de defensie te loodsen, maar zijn bal was net niet hard genoeg. Een minuut later was het wel raak. Alleen stond Szoboszlai net buitenspel, waardoor de treffer van Curtis Jones niet telde.



Helemaal op het einde moest Khusanov ook nog eens met een scherpe tackle erger voorkomen. En Manchester City? Dat kon doelman Alisson geen enkele keer echt bedreigen. De Bruyne - die iets na het uur gewisseld werd - en Doku konden niet voor groot gevaar zorgen.



Zo blijft City achter op de 4e plaats. Het staat nu 20 punten achter Liverpool, dat als enige ploeg in de top 4 kon winnen dit weekend. Het doet dus een gouden zaak en de titel ligt binnen handbereik.