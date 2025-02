LIVE: Szoboszlai zet Liverpool nog voor de rust al helemaal op rozen tegen Manchester City

Salah zet Liverpool op voorsprong

Daar is toch al het doelpunt van Liverpool. Luis Diaz kan dribbelen in de 16 van City, zijn voorzet wordt in corner gewerkt. Daarop volgt een ingestudeerde hoekschop die voor de voeten van Mo Salah komt. De Egyptenaar weet daar wel raad mee en gaat via de voet van Aké binnen. Liverpool op voorsprong. Voor Salah is het al zijn 25e doelpunt dit seizoen in de Premier League.