LIVE (17.30 uur): Kevin De Bruyne en Jeremy Doku staan in de basis tegen Liverpool, Haaland ontbreekt

Na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League ontvangt Manchester City vandaag Liverpool. City moet strijden om een Champions League-plek, terwijl Liverpool de trotse leider is en een zaakje kan doen door het verlies van eerste achtervolger Arsenal. Wie wint de topper? En kan Kevin De Bruyne zich tonen? Volg het hier live met beelden van de hoogtepunten of kijk op Play Sports.