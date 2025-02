Ultiem VAR-moment en twee flitsen redden Man. United van nieuwe blamage op bezoek bij Everton

Een complete puinhoop nog nipt vermeden. Manchester United leek op bezoek bij Everton op weg naar een zoveelste blamage, maar het ontsnapte in het slot dankzij twee vleugjes klasse. Fernandes en Ugarte wisten een 2-0-achterstand helemaal uit. In minuut 90+3' kreeg Everton nog een penalty, maar de VAR vergalde het feestje op Goodison Park.

Diep in de extra tijd slaat iedereen bij Manchester United de handen om het hoofd. Had Harry Maguire hun remontada dan toch nog tenietgedaan?

Hij tikte Ashley Young aan in de eigen 16, de ervaren rot dook tegen de mat. Bij het fluitsignaal van de ref ontplofte Goodison Park al. Maar de VAR zou Manchester United ultiem een reddingsboei toegooien.

Oef, een zucht van opluchting bij Ruben Amorim. Een nieuw dieptepunt vermeden, al serveerden de bezoekers ook vandaag weer een ferme portie onkunde.

Defensief geknoei - het is stilaan een gewoonte - was andermaal het pijnpunt. Eerst was er onnodig gepingel op hoekschop, daarna ook gatenkaas en een slapende Maguire bij een scherpe counter. Beto en Doucouré rolden de bezoekers al na een halfuur op.