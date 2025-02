Nieuw koningskoppel geboren? Rashford en Asensio loodsen Aston Villa na late blunder verdiend voorbij Chelsea

za 22 februari 2025 20:31

Aston Villa einde 2 - 1 herbekijk Chelsea 8' - Verv. Trevoh Chalobah door Tosin Adarabioyo 9' - Doelpunt - Enzo Fernández (0 - 1) 56' - Geel - Enzo Fernández 57' - Doelpunt - Marco Asensio (1 - 1) 69' - Geel - John McGinn 70' - Verv. Matthew Cash door Andrés García 72' - Geel - Christopher Nkunku 76' - Verv. Christopher Nkunku door Jadon Sancho 77' - Verv. Ollie Watkins door Leon Bailey 78' - Verv. Morgan Rogers door Donyell Malen 89' - Geel - Moisés Caicedo 89' - Doelpunt - Marco Asensio (2 - 1) Premier League - speeldag 26 - 22/02/25 - 18:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Enzo Fernández na 9', 0 - 1 9' Enzo Fernández 0 - 1 Enzo Fernández 9' goal door Marco Asensio na 57', 1 - 1 57' Marco Asensio 57' Marco Asensio 1 - 1 goal door Marco Asensio na 89', 2 - 1 89' Marco Asensio 89' Marco Asensio 2 - 1

Zouden ze in Brugge al meegekeken hebben? Binnen anderhalve week is Aston Villa de opponent in de Champions League, maar ondertussen hadden ze in Villa Park wel andere zorgen. Chelsea kwam er over de vloer en had al meteen een voorsprong te pakken. Het duo nieuwkomers Rashford-Asensio keerde de situatie na rust helemaal om.



Liverpool op woensdag en Chelsea op zondag. Aston Villa stond deze week voor een meer dan pittig tweeluik in eigen huis.

Deel 1 was alvast een succesje: Liverpool bleef steken op 2-2. Maar Chelsea zakte daardoor gewaarschuwd af naar Birmingham en stampte meteen het gaspedaal in.

Pedro Neto flitste voorbij zijn man en trok hard voor, Enzo Fernandez zou zijn ijzersterke eerste helft al na 9 minuten bekronen met een goal - als ware het een voorproefje van wat hij nog zou tonen. Maar Tielemans en co. namen gaandeweg helemaal over en toonden het al tegen Liverpool: een achterstand wordt op Villa Park soms in een mum van tijd omgebogen in een voorsprong.

Jorgensen en de grabbelton

Zeker als jokers als Rashford en Asensio zich samen mogen amuseren. De Brit kon een verre voorzet opnieuw voor doel trekken, Asensio had maar binnen te tikken. De geboorte van een koningskoppel? Ze zouden in elk geval nog eens toeslaan, maar eerst was het de beurt aan Cole Palmer. Alleen kon hij zijn mindere vorm oog in oog met de uitglijdende Martinez niet verstoppen. Dé kans op een winning goal werd van de lijn gepeerd.

Aan de andere kant ontplofte de boel in minuut 90 wel nog eens. Alweer Rashford met de assist, alweer Asensio met de goal. Maar Chelsea-doelman Jorgensen zal toch niet te best slapen. Hij grabbelde er lustig naast.

Hoe dan ook: Villa overleeft het lastige tweeluik met 4 op 6. En of ze klaar zijn om Club straks te bekampen op het kampioenenbal.