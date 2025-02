Tottenham legt Man. United over de knie in duel der doodzieke topclubs

Tottenham heeft de 25e speeldag van de Premier League afgesloten met een deugddoende zege tegen Man. United. Beide teams konden moeilijk verbergen in welke verschrikkelijke vorm ze zich bevinden, de thuisploeg toonde zich enkel net iets efficiënter. Een vroeg doelpunt van Maddison gaf de doorslag, United kreeg kansen genoeg om gelijk te maken. Tottenham springt zo over United en laat de Mancunians achter op de 15e plaats.

Tottenham Hotspur tegen Manchester United, het klinkt als een topwedstrijd.

In realiteit was het echter nummer 14 tegen nummer 15 in de Premier League, en dat konden beide teams niet verbergen.



Het begin was nog aantrekkelijk, met een driedubbele kans voor Man. United en de openingsgoal van James Maddison. Daarna was United even baas, met enkele gemiste kansen tot gevolg.



Spurs herstelde gaandeweg het evenwicht, zonder gevaarlijk te zijn. Ook United verloor de offensieve daadkracht, dus kregen we het grote niets. Af en toe een lichte opflakkering, maar beide teams konden hun grote problemen niet verhullen.



Dat bleef duren tot de scheidsrechter er een einde aan maakte, en zo het Tottenham Hotspur Stadium liet vieren. De Spurs springen over United, Everton en Crystal Palace naar de 12e plaats, Europees voetbal afdwingen lijkt voor beide teams onmogelijk.