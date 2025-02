LIVE: Tottenham en Man. United maken er een open wedstrijd van, thuisploeg toont zich voorlopig efficiënter

Als afsluiter van de 25e speeldag in de Premier League kijken Tottenham en Manchester United elkaar in de ogen. In principe een topwedstrijd, maar beide ploegen beleven een ongezien zwak seizoen. Bijgevolg is dit een rechtstreeks duel met als inzet de 14e(!) plaats in het klassement. Welke doodzieke ploeg kan toch nog eens lachen? Volg het hier live vanaf 17.30u.