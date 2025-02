LIVE: Haaland steekt voor City een eerste keer zijn neus aan het venster, Newcastle loert op tegenprikjes

‘Stay humble, eh’. Eén zinnetje uit de mond van Erling Haaland blijft Man City pijnlijk achtervolgen. Voor de FA Cup-break kreeg het een pandoering van jewelste van Arsenal (5-1), ook in de CL gaf Real Madrid hen afgelopen week een nieuwe uppercut (2-3). Wat wordt het tegen Newcastle, dat even veel punten heeft als De Bruyne en co? Volg het hier met beelden van de hoogtepunten.