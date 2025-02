Hattrick hero! Winterkoopje Omar Marmoush dirigeert Man City met drie loepzuivere doelpunten voorbij Newcastle

De Premier League is een attractie rijker. Nieuwkomer Omar Marmoush opende zijn rekening voor Man City en deed dat meteen in stijl: met een hattrick loodste de Egyptenaar Pep en co simpel voorbij Newcastle. De Bruyne bleef op de bank plakken, Doku kreeg een kwartier speeltijd. Door de zege duikt City opnieuw de levensbelangrijke top 4 in.

Egypte boven in de Premier League, en het was eens niet door Mohamed Salah.



Wie de scepter van de farao dan wel in handen had? Kersvers winterkoopje Marmoush.



Want als je in een dik halfuur voor een loepzuivere hattrick zorgt, kan het niet anders dat je even de troon van de wereld bestijgt.



Na 19 minuten begon de ‘grote Marmoush show’: met een heerlijke lob maakte hij zijn eerste in loondienst voor City. Om het nog wat specialer te maken, tekende doelman Ederson voor de assist. Zijn 6e (!) al in zijn Premier League carrière, trouwens.



Vijf minuten later deed de Egyptenaar het lekker zelf met een knappe kap en dito schot. Na een halfuur poeierde hij dan maar de 3-0 al tegen de touwen.



In zijn derde competitiematch meteen naam gemaakt dus in Manchester, City heeft een nieuwe ster in zijn rangen.