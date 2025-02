LIVE: Kan Wolves Liverpool nog punten afsnoepen met een slotoffensief?

In de Premier League opent Liverpool deze zondag met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton. De Reds lijken al het hele seizoen ongenaakbaar, maar het vertrouwen kreeg afgelopen week mogelijks een lichte deuk met een pijnlijke uitschakeling in de FA Cup en het late gelijkspel in de derby tegen Everton. Aan de fiere leider dus om het vertrouwen te herstellen tegen de Wolves, die al het hele seizoen rond de degradatiezone kamperen. Volg de wedstrijd hier live vanaf 15u.