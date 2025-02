Trossard met Arsenal of Faes met Leicester: welke Belg pakt vitale punten in de Premier League?

over 22 min

Na een weekendje FA Cup is de Premier League terug in het Britse land op zaterdag. Op speeldag 25 gaat het stilaan om de knikkers: terwijl Arsenal bovenin zijn titeldroom levend wil houden, moet Leicester onderin vechten tegen degradatie. Trossard of Faes: welke Belg pakt broodnodige punten? Volg het duel hier met beelden van de hoogtepunten.