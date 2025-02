Gelegenheidsspits Merino trekt met twee rozen mak Arsenal over de streep tegen weerbarstig Leicester

za 15 februari 2025 15:26

Leicester City einde 0 - 2 herbekijk Arsenal 44' - Verv. James Justin door Woyo Coulibaly 46' - Geel - Bilal El Khannous 57' - Geel - Jordan Ayew 69' - Verv. Raheem Sterling door Mikel Merino 75' - Verv. Jordan Ayew door Stephy Mavididi 75' - Verv. Thomas Partey door Jorginho 76' - Verv. Myles Lewis-Skelly door Riccardo Calafiori 81' - Doelpunt - Mikel Merino (0 - 1) 85' - Verv. Bobby Decordova-Reid door Facundo Buonanotte 85' - Verv. Wilfred Ndidi door Patson Daka 86' - Geel - Jorginho 87' - Doelpunt - Mikel Merino (0 - 2) 89' - Verv. Leandro Trossard door Kieran Tierney Premier League - speeldag 25 - 15/02/25 - 13:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Mikel Merino na 81', 0 - 1 81' Mikel Merino 0 - 1 Mikel Merino 81' goal door Mikel Merino na 87', 0 - 2 87' Mikel Merino 0 - 2 Mikel Merino 87'

Arsenal leek af te stevenen op een pijnlijke 0-0 bij laagvlieger Leicester City, tot uitgerekend invaller Merino in het slot met een dubbel salvo alsnog de zege over de streep trok. Gezichtsverlies vermeden dus voor Trossard en co, die uitpakte met een assist. Door de zege blijft Arsenal druk zetten op Liverpool, dat morgen nog speelt.

Eén rake kopbal en een binnentikker deden 80 minuten gewriemel spontaan vergeten.



Door de ene Mikel sprong de andere een gat in de lucht: invaller Merino brak in het slot de ban met een rake kopbal voor Arsenal, dat het de hele wedstrijd knap lastig had met het Leicester van Wout Faes.



Een kunstje dat de Spanjaard trouwens drie minuten voor tijd nog eens over deed, deze keer met zijn linker én op assist van Trossard.



Eigenhandig zorgde de middenvelder - deze keer door personeelsproblemen vanuit de punt - zo voor de zege. Van een gouden wissel gesproken.

Ploeg zkt. spits

De driepunter is dan wel een feit, alleen: had Arsenal toch niet beter die scorende spits gekocht tijdens de winter?



Door de nieuwe blessure van Havertz was het serieus puzzelen in de punt voor Arteta: met amper drie fitte aanvallers moest de Spaanse coach op zoek naar doelpunten.



Een defensief wankel Leicester – dat nu al 18 speeldagen geen clean sheet meer kon houden – leek de perfecte lakmoesproef voor ‘het nieuwe Arsenal’. Al draaide dat dus bijna even anders uit.



De Gunners voetbalden werkelijk geen enkele kans die naam waardig bijeen, ook Leandro Trossard kreeg als valse 9 moeilijk voet aan grond.



Tot de Spaanse reddende engel Merino zijn makkers dus bevrijdde.



Door de driepunter nadert Arsenal tot op vier punten van leider Liverpool, dat morgen Wolverhampton nog ontvangt.