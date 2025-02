Ondanks knappe saves van Matz Sels: Premier League-revelatie Nottingham gaat de boot in bij Fulham

Ook Matz Sels is geen mirakelman. Een steengoede keeper wel, dat zeker. Dat bewees onze landgenoot nog maar eens op bezoek bij Fulham . Zoals steeds was Sels op de afspraak, amper op een foutje te bespeuren. Zo ranselde de Rode Duivel een pegel van Jimenez uit zijn kooi, ook Lukic beet zijn tanden stuk op de Belg. Alleen had Fulham een wapen ter beschikking waar ook de goalie van Forest geen rekening mee had gehouden: de zwart-witte luchtmacht.

Want aan de boorden van de Thames vlogen de voorzetten Nottingham rond de oren.



Hoorndol werden ze ervan bij de bezoekers. Het was een zet op het tactische schaakbord waar Nuno Esperito Santo geen antwoord op had.



Niet toevallig vielen beide tegengoals dan ook na een inswinger: Smith-Rowe verschalkte als eerste Sels van dichtbij, in de tweede helft knikte Bassey binnen op corner.



Scherpschutter Chris Wood hing de bordjes tussenin nog in evenwicht met zijn 18e van het seizoen, maar Fulham liep dus toch weg met de zege.



Zo komen Timothy Castagne en co verraderlijk dicht bij de Europese plaatsen, terwijl Sels en zijn makkers Arsenal moeten laten gaan bovenin.



De titeldroom - als die er al was - ligt nu zeker aan diggelen, Champions League voetbal is wél nog een realistisch doel.