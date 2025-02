LIVE: Blijven Nottingham en Sels Liverpool nerveus maken of blaast Fulham een onverhoopte Europese droom leven in?

Met revelatie Nottingham Forest is het nooit saai de laatste weken in de Premier League. Met een totaal van 17 (!) doelpunten in hun laatste 3 wedstrijden werd de neutrale voetballiefhebber op zijn wenken bediend. Forest-goalie Sels jaagt op zijn 11e clean sheet, andere landgenoot Castagne wil dat met Fulham te allen tijde vermijden. Volg de clash bij ons met beelden van de hoogtepunten.