Champions League-champagne nog in de benen? Flauw Aston Villa gaat pijnlijk onderuit bij laagvlieger Wolves

za 1 februari 2025 20:27

Wolverhampton Wanderers einde 2 - 0 herbekijk Aston Villa 12' - Doelpunt - Jeanricner Bellegarde (1 - 0) 16' - Geel - John McGinn 30' - Geel - Morgan Rogers 34' - Geel - Pablo Sarabia 45+3' - Geel - Lamare Bogarde 71' - Verv. Gonçalo Guedes door Rodrigo Gomes 74' - Verv. Rayan Aït-Nouri door Tommy Doyle 79' - Verv. Pablo Sarabia door Hwang Hee-chan 84' - Verv. Lamare Bogarde door Kosta Nedeljkovic 88' - Verv. Jeanricner Bellegarde door Santiago Bueno 90+7' - Doelpunt - Matheus Cunha (2 - 0) 90+8' - Geel - Matheus Cunha Premier League - speeldag 24 - 01/02/25 - 18:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Jeanricner Bellegarde na 12', 1 - 0 12' Jeanricner Bellegarde 12' Jeanricner Bellegarde 1 - 0 goal door Matheus Cunha na 90+7', 2 - 0 90+7' Matheus Cunha 90+7' Matheus Cunha 2 - 0

Hebben ze bij Aston Villa iets te hard gevierd na de rechtstreekse kwalificatie in de Champions League? Tegen Wolves waren The Villans in elk geval niet op de afspraak. Na 12 minuten kwamen Tielemans en co. al op achterstand, daarna ontsnapten ze aan erger. Verder dan een afgekeurde goal geraakte Villa niet meer na rust, al ging het niveau nog wel de hoogte in.



Zonder ook maar enige zorg zakten Tielemans en zijn makkers vandaag af naar Wolverhampton. Aston Villa had zich bij de top 8 geschaard in de Champions League én verloor onder Emery nog nooit tegen een ploeg onder de degradatiestreep. Tegen nummer 18 Wolves zou dat ook niet gebeuren, toch? Daar dacht de thuisploeg even anders over. Bij de eerste, de beste combinatie - wel een hele knappe - was het bingo.

Jeanricner Bellegarde liet het buskruit in zijn benen spreken en vlamde na 12 minuten de 1-0 in de korte hoek. Een wake-upcall voor Aston Villa, zou je dan denken.

Maar de troepen van Emery speelden werkelijk niets klaar en ontsnapten voor rust nog talloze keren. Zo liet Guedes 2 reuzenkansen onbenut en mikte Cunha een één-op-één op doelman Martinez.

Je raadt het al: wie zijn kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus. Een vernieuwd Aston Villa pakte na rust uit met een uitgekiende vrije trap, invaller Malen gleed zijn allereerste Premier League-goal binnen.

Helaas voor de bezoekers ging de vlag omhoog. Niet voor assistgever McGinn of doelpuntenmaker Malen, wel voor Rogers. Villa protesteerde na de controversiële beslissing, maar de Brit zette wel degelijk een blok.

Dat probeerde ook de thuisploeg daarna te doen. Villa toonde een ander gelaat, de Wolves schakelden over naar overlevingsmodus. En dat was nodig, want Tielemans bediende Malen in minuut 90 nog één keer met een heerlijk balletje. De Nederlander botste op de doelman.

Aan de overkant was het wel raak. Cunha was in minuut 90+6' de verlosser met dienst.

Emery mag zijn statistiek zo in de vuilnisbak gooien: Aston Villa kan wél verliezen van ploegen onder de degradatiestreep. De Spaanse oefenmeester zal de champagne volgende keer wellicht iets beter verstoppen.

In de eerste helft ontsnapte Aston Villa meermaals aan erger: