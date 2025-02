7-0! Magie van Nottingham is helemaal terug: Sels en co. sturen Brighton met enorm pak rammel weer naar de kust

Het sprookjesboek van Nottingham heeft er opnieuw een heerlijk hoofdstuk bijgekregen. Vorige week incasseerden Matz Sels en zijn makkers dan wel een klap van formaat in Bournemouth, vandaag was Forest opnieuw zijn dodelijke zelve. De doelpuntenmachine produceerde liefst 7 goals. Nottingham nestelt zich zo weer naast Arsenal op plek 2.

Al na 12 minuten liep Dunk een lage voorzet in eigen doel. Pijnlijk, want intussen is er slechts één speler die ooit meer owngoals maakte in de Premier League dan de onfortuinlijke Brit (7): Richard Dunne (10).

De succesformule - een stalen defensie en een vlijmscherp mes voorin - werkte opnieuw als vanouds. En als Forest ook nog een handje (of een teentje) hulp krijgt van de tegenstander, is de trein helemaal vertrokken.

U dacht dat de magie van Nottingham Forest eindelijk uitgewerkt was na een stevige 5-0-nederlaag in Bournemouth? Matz Sels en zijn ploegmakkers bewezen vandaag even het tegendeel.

Zoals gewoonlijk deed ook de Belgische sterkhouder van Forest zijn duit in het zakje. Vandaag had Sels één goeie parade in huis voor rust, al was het vooral de doellijntechnologie die hem wat hielp.



Een plaatsbal spatte uiteen op de onderkant van de lat en de doellijn, maar de horloge van de ref trilde niet. Ook daarna liet onze landgenoot zich niet meer vloeren - onder meer met een zweefduik op vrije trap.

Er mag dus al een 10e clean sheet-streepje achter zijn naam. Straf. En wat minstens even straf is: het torinstinct van Chris Wood. De Nieuw-Zeelander lapte er in de tweede helft gewoon nog 2 goals bij in 5 minuten tijd.

Oké, het waren 'slechts' een binnentikker en een penalty, maar dankzij zijn hattrick stond de pijnlijke forfaitscore wel op het bord. Om het allemaal nog wat erger te maken, volgden in het slot ook nog nummers 6 en 7.

Missie meer dan geslaagd, dus. Is het volgende week aan Brighton om op hun beurt een monsternederlaag door te geven? Bij Chelsea zullen ze alvast hopen van niet.