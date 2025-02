Helemaal terug naar af: Manchester United belandt opnieuw in crisissfeer na blamage tegen Crystal Palace

88' - Verv. Will Hughes door Adam Wharton

72' - Geel - Will Hughes

De spoken zijn dan toch nog niet verjaagd op Old Trafford. Manchester United leek met 3 zeges op rij - de langste reeks tot dusver dit seizoen - eindelijk vertrokken. Maar tegen Crystal Palace bleek het tegendeel: Mateta mepte United tegen het canvas met 2 goals na rust, de thuisploeg ziet Palace zo zelfs over zich naar plek 12 springen.

De United-fans fronsten vooraf toch even hun wenkbrauwen. Geen Hojlund en geen Zirkzee, Ruben Amorim gooide zowaar zijn stofzuiger Kobbie Mainoo in de spits.

Maar niet getreurd voor de fans in het Theatre of Dreams. Bijna 70% van de goals van Man United vielen dit seizoen na rust.



Het was dus gewoon afwachten tot het moment van de waarheid. Een schot van Bruno Fernandes net na rust misschien? Nope. Of Ugarte 5 minuten later? Evenmin.



Aan de overzijde, daar was het wel prijs. Lacroix kopte een verre vrije trap op de lat, Mateta kreeg het leer pardoes in de voeten. 0-1 dus, en onverdiend was dat niet helemaal.



De inbreng van Hojlund en Zirkzee veranderde niets meer. Kort voor affluiten legde Mateta de partij dan maar in een beslissende plooi. Op de koop toe viel ook Martinez nog (zwaar?) geblesseerd uit.



De wedstrijd eindigde op die manier zoals ze begon: met gefronste wenkbrauwen op de tribunes.