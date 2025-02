Dankzij de gouden linker van Mo Salah: Liverpool laat zich niet vangen door kunst-en-vliegwerk van Bournemouth

Niet dat de stuntpiloten van Bournemouth zich van de wijs lieten brengen. Nog voor rust stond de 1-1 alweer op het bord dankzij Brooks. Heel even, dan toch. Want een voetje buitenspel verpestte het feestje.

Want ook Liverpool trok al snel de kaart van de aanval. De leider zorgde voor enkele hete standjes en maakte gretig gebruik van een (licht) contact op Gakpo in de 16. Salah tekende met de lach voor zijn 20e goal van dit seizoen.

Na rust meer geluk? The Cherries schoten zowaar nóg verschroeiender uit de startblokken dan in helft 1. Kluivert zag zijn volley sterven op een Liverpool-been, Semenyo punterde van dichtbij de 1-1 tegen Alisson.



En dan moest dé mogelijkheid nog komen. Een krulbal van Bournemouth spatte uiteen op de paal, Kluivert jaagde de bal van dichtbij pijnlijk naast.



Liverpool voelde dat het in een benarde situatie beland was en moest op zoek naar zekerheid. Wie beter dan de Egyptische farao om The Reds te verlossen? Zoals zo vaak schilderde hij met zijn gouden linker het leer in het verste zijnet.



Geen nieuwe topploeg aan de degen van Bournemouth, wel een nog duidelijkere voorsprong voor leider Liverpool in het klassement. Bij Arsenal krijgen ze stilaan een stijve nek als ze naar boven turen.