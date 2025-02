Nu écht kruis over de titel? Wervelend Arsenal vreet Man City met huid en haar op in heerlijke pot voetbal

Strijdt City dan toch nog voor de titel?

Zelfs na de dramatische en maandenlange inzinking van Manchester City durft niemand hen echt afschrijven voor de titel. Als de mannen van Guardiola vandaag de maat nemen van Arsenal, bedraagt het verschil nog amper 3 punten met plek 2.



Maar het omgekeerde is ook waar. Verkoopt Arsenal De Bruyne en co. vandaag een nieuwe tik? Dan lijkt het stilaan écht over. Er staat dus wel wat op het spel in de topper van het weekend.