LIVE: Man City-debutant Khusanov gaat gruwelijk in de fout, Chelsea straf meteen af

Even leek er écht beterschap in de maak bij Man City, tot De Bruyne en co opnieuw implodeerden tegen PSG in Europa. Tijd om te treuren is er niet, want de pot tegen Chelsea is een hele belangrijke: bij verlies zetten de bezoekers City op 5 punten van een CL-ticket. Wat het wordt, kun je bij ons volgen met beelden van de hoogtepunten.