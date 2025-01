Doelpuntenfestijn op Anfield! Scorende Salah maakt met Liverpool gehakt van Ipswich

Zou het een telraam-match worden?



Na de 0-6 pandoering die Ipswich Town vorige week van Man City kreeg, leek de vraag niet of, wél met hoeveel Liverpool zou winnen tegen de promovendus in het degradatiemoeras.



De glazen bol kreeg al snel gelijk: de bezoekers graafden zich angstig in met zes verdedigers, de mannen van Slot namen maar al te graag de touwtjes in handen.



Na 11 minuten vertaalde dat klasseverschil zich al naar het scorebord. Szoboszlai slingerde zich als eerste een weg naar de openingsgoal, topschutter Salah en uitblinker Gakpo vonden ook nog voor het rustsignaal het doel.



Treffer nummer 19 trouwens voor Egyptian King Mohamed Salah, en dat in amper 23 wedstrijden. Waanzinnge cijfers.



De thuisploeg bleef in de flow en verslapte niet, Ipswich kwam er nooit aan te pas. Ook een late eerredder van Greaves kon hun lot niet meer veranderen.



Zo blijft Liverpool onverstoord doorrazen in de Premier League, met nog een match tegoed staan ze zes punten los van Arsenal.



Aan de Mersey dromen ze ongetwijfeld al van een nieuwe titel, deze keer mét supporters.