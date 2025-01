Grijpt Matz Sels met Nottingham zijn 10e clean sheet in de Premier League tegen revelatie Bournemouth?

over 10 min

En Nottingham Forest, dat mag week na week luider dromen van de Champions League. Met Matz Sels opnieuw tussen de palen wil het zijn 3e plek verstevigen. Voorwaarde is dat Bournemouth voor de bijl gaat. Geen sinecure, want de thuisploeg is al 10 matchen ongeslagen. Volg het duel hier met beelden van de hoogtepunten!