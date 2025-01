Theater boven voetbal: Tielemans en Aston Villa schieten weinig op met felbevochten punt tegen West Ham

zo 26 januari 2025 19:34

Aston Villa einde 1 - 1 herbekijk West Ham United 8' - Doelpunt - Jacob Ramsey (1 - 0) 38' - Verv. Tyrone Mings door Ian Maatsen 45+5' - Geel - Youri Tielemans 45+5' - Geel - Aaron Cresswell 63' - Geel - Tomáš Soucek 64' - Geel - Morgan Rogers 65' - Verv. Leon Bailey door Donyell Malen 66' - Verv. Ollie Watkins door Jhon Durán 68' - Geel - Edson Álvarez 70' - Doelpunt - Emerson Palmieri (1 - 1) 72' - Verv. Morgan Rogers door Emiliano Buendia 73' - Verv. Jacob Ramsey door John McGinn 75' - Verv. Carlos Soler door Danny Ings 75' - Verv. Emerson Palmieri door Oliver Scarles 89' - Verv. Edson Álvarez door Andy Irving 90+7' - Verv. Mohammed Kudus door Guido Rodríguez Premier League - speeldag 23 - 26/01/25 - 17:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Jacob Ramsey na 8', 1 - 0 8' Jacob Ramsey 8' Jacob Ramsey 1 - 0 goal door undefined Emerson Palmieri na 70', 1 - 1 70' Emerson Palmieri 1 - 1 Emerson Palmieri 70'

Aston Villa is er niet in geslaagd thuis West Ham over de knie te leggen. Het spel zat (te) vaak op de wagen, over de puntendeling viel uiteindelijk weinig te discussiëren. Zo blijft Villa net onder de Europese plaatsen kamperen. Tielemans maakte de 90 minuten vol, Onana moest geblesseerd toekijken.



Een vervelend avondje start-stop voetbal.



Raasde Aston Villa in de eerste tien minuten nog als een ware wervelwind over West Ham, bleven de supporters in Birmingham daarna stevig op hun honger zitten.



Gelukkig had Ramsey toen al raak geschoten. Met een splijtende versnelling en dito trap veerde Villa Park vol jolijt recht.



Die stemming sloeg serieus om toen sterkhouder Mings geblesseerd uitviel. Ook op het veld veranderde de sfeer: plots was er van voetballen weinig sprake meer.



Het ene stukje toneel volgde het andere op, vooral Digne en Paqueta waanden zich even de protagisten van de scène met verschillende opstootjes.

Worstelpartij zonder winnaar

Ook Youri Tielemans liep tegen de gele lamp, samen met zijn ploegmakkers verloor de Belg zich aan het frustrerende spel.



Zo greep West Ham uiteindelijk toch nog zijn moment. Het knokte én kopte zich terug in de match, Emerson hing de bordjes (verdiend) in evenwicht.



Onze landgenoot kon geen vuist meer maken, Aston Villa mocht zich zelf nog gelukkig prijzen dat een doelpunt in de allerlaatste minuut van Paqueta afgevlagd werd.



Door het bitsige gelijkspel blijft de thuisploeg op drie punten van de Europese plaatsen bengelen, ook West Ham moddert onderin maar wat aan met het puntje.

Aston Villa komt goed weg in de 96e minuut:

Bekijk de doelpunten: