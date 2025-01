Treffer van Onuachu kwam te laat: Nottingham Forest en Sels houden hekkensluiter Southampton simpel af

De revelatie tegen het kneusje van de Premier League.



Nottingham Forest kreeg met Southampton op papier een hapklare blok voorgeschoteld om in het zog van Liverpool te blijven.



Al mochten we de term 'op papier' meteen schrappen: The Saints presenteerden zich als weerloze engeltjes, nog in de eerste helft duwde de thuisploeg hen van het vagevuur naar de hel.



Anderson met een streep, Hudson-Odoi met een pegel en Wood met de kop (al zijn 14e van het seizoen): samen maakten ze brandhout van Southampton.