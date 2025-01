Wout Faes deelt mee in de malaise: Fulham laat defensief wankel Leicester achter met 0/21

Het is dezer dagen niet fijn om Leicester-speler te zijn. Vol goede moed ontving het Fulham – met Castagne in de basis -maar die confronteerden Leicester met een oud zeer. Achterin blijft het rommelen, ook Faes had boter op het hoofd bij de openingsgoal. Zo was de zevende (!) nederlaag op rij uiteindelijk onafwendbaar.

Hoe diep kan het defensieve schip van Leicester City zinken?



Met Wout Faes in de basis wilde het tegen Fulham, ook al met Timothy Castagne tussen de lijnen, de weg naar boven inzetten.



Het begon ook veelbelovend: Castagne verschalkte bijna zijn eigen doelman, ook linksback Kristiansen kwam akelig dichtbij.



Alleen volgde daarna het grote niets. "Druk zetten? Daar doen we niet aan mee", stond bijna op hun voorhoofden geschreven.



Een attitude die ze cash betaalden: eerst pakte Smith Rowe Faes koud in de rug, niet veel later prikte Adama Traoré een tweede keer kinderlijk tegen. Bij momenten was het water naar de zee dragen achterin bij Leicester.



Met een zevende verliespartij op rij zijn 'The Foxes' meer dan ooit zelf opjegaagd wild, coach Ruud van Nistelrooij moet de logge olietanker dringend weer op goede koers krijgen.



Liever gisteren dan vandaag nog. Of zijn regeerperiode zou wel eens van héél korte duur kunnen zijn.