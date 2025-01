Dubbele assist voor De Bruyne, goal voor Doku: Belgen loodsen hongerig Man City met monsterzege weer naar CL-plaatsen

De Belgische parels van Manchester City schitterden nog eens als vanouds.



Lieten Doku en De Bruyne - voor het eerst dit jaar samen in de basis - laagvlieger Ipswich Town eerst nog wat sudderen, nam KDB als zijn beste energieke zelf de regie daarna volledig in handen.



Foden mocht het eerst profiteren van de gulle Belg (al werd zijn eerste assist hem na affluiten nog afgepakt door een verdwaald been van Ipswich), nog geen kwartier later deden beide heren dat kunstje probleemloos over.



Tussendoor poeierde Kovacic ook al de 0-2 binnen, de thuisploeg wist toen al hoe laat het was.



De schwung zat opnieuw in het elftal van Pep Guardiola, City was weer die onstopbare machine.