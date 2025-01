Nunez, de verlosser! Met 2 goals in extra tijd beukt hij Liverpool alsnog naar zege tegen stug Brentford

Het venijn zat in de Uruguayaanse paardenstaart.



Leider Liverpool leek na een frustrerende middag zijn tanden stuk te bijten op een stug Brentford, tot Darwin Núñez besloot zijn duivels te ontbinden.



In minuut 91 stonden de harten van de uitsupporters even stil: Elliot dook met de moed der wanhoop de vijandige zestien in, koeltjes pikte hij er zijn spitsbroeder uit rond de penaltystip.



Het nummer 9 twijfelde niet: van dichtbij schoof hij de verlossende 0-1 tegen het net, de ban was gebroken.



Meer nog, Nunez had bloed geroken: in minuut 93 zette hij de puntjes op de i met een droge knal, Liverpool had dan toch zijn schaapjes op het droge.