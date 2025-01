Belgische pret in Londen! Trossard en Tielemans blinken uit én bepalen, maar blijven met Arsenal en Villa steken op gelijkspel

Arsenal moét met een zuur gevoel achterblijven. Tegen Aston Villa leek het lange tijd op weg naar een eenvoudige driepunter, maar Tielemans luidde de ommekeer in met een knappe kopbalgoal. In het slot kreeg Trossard - die met twee assists strooide - nog een uitgelezen kans. Liverpool keek lachend mee en verstevigt zijn leidersplek.

Voor Belgisch plezier en vertier moest je vanavond in hartje Londen zijn.



Het Arsenal van Leandro Trossard ontving Youri Tielemans en Andre Onana, beiden tussen de lijnen bij Aston Villa.



Rekenden die laatste twee op een hartelijk welkom? Dan drukte die andere landgenoot hen met de neus op de feiten.



Want: Arsenal schoot verschroeiend uit de startblokken. Mét een ontketende Trossard, die kwistig zijn ploegmakkers op hun wenken bediende.



Eerst mocht Martinelli zijn piekfijne voorzet in doel duwen, na de rust werkte Havertz knap af.