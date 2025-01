LIVE (20.30u) - De Bruyne in basis, Doku op de bank: kan City ook beterschap tegen Brentford tonen?

Beterschap in 2025

De laatste weken van 2024 was een ware lijdensweg voor Manchester City, dat zich onherkenbaar naar het einde sleepte. Toch lijkt de jaarwisseling voor een momentumswitch gezorgd te hebben bij de ploeg van Pep Guardiola. Met een 4-1-zege tegen West Ham en een 8-1-overwinning in de FA Cup lijkt de trein opnieuw vertrokken. Kunnen Kevin De Bruyne en co. de lijn vanavond doortrekken tegen Bournemouth, de zevende in de stand?