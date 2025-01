Leandro Trossard doet het (weer) voor Arsenal! Belgisch bommetje is goed voor derbyzege tegen Tottenham

wo 15 januari 2025 22:57

Arsenal einde 2 - 1 herbekijk Tottenham Hotspur 25' - Doelpunt - Son Heung-min (0 - 1) 27' - Geel - Pape Sarr 40' - Own goal - Dominic Solanke (1 - 1) 43' - Geel - Kai Havertz 44' - Doelpunt - Leandro Trossard (2 - 1) 61' - Verv. Raheem Sterling door Gabriel Martinelli 77' - Verv. Leandro Trossard door Kieran Tierney 78' - Verv. Son Heung-min door Richarlison 87' - Geel - Myles Lewis-Skelly 90+2' - Geel - Gabriel Premier League - speeldag 21 - 15/01/25 - 21:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Heung-min Son na 25', 0 - 1 25' Heung-min Son 0 - 1 Heung-min Son 25' own goal door Dominic Solanke na 40', 1 - 1 40' Dominic Solanke 40' Dominic Solanke 1 - 1 goal door Leandro Trossard na 44', 2 - 1 44' Leandro Trossard 44' Leandro Trossard 2 - 1

Leandro Trossard is vanavond even de koning van Noord-Londen. In de derby tegen Tottenham trapte onze landgenoot Arsenal na een beresterke prestatie naar de overwinning. Een logische zege voor The Gunners, die hun tegenstander vooral voor de rust met de neus op de feiten drukten. En zo glipt Arsenal weer mee in het zog van leider Liverpool, Tottenham is voorlopig niet meer dan een middenmoter.

Schicht van Son

Je kon de elektriciteit vanavond proeven in het Emirates Stadium. In Noord-Londen stond het leven even stil voor de derby der eeuwige rivalen tussen Arsenal en Tottenham Hotspur, die op dit moment wel een duidelijke favoriet had: The Gunners. Hoewel je het met dit wispelturige Tottenham nooit weet, toonde de thuisploeg zich in de beginfase ook duidelijk de dominante kracht. Odegaard verdeelde het spel, een sterke Leandro Trossard flitste op de flanken en de defensie toonde zich opnieuw immer solide. Alleen: heel veel kansen creëerde Arsenal ondanks het vele balbezit niet. En Tottenham? Dat onderging en liep vaak nodeloos achter de bal aan, maar naar het toonbeeld van dit seizoen zorgde het plots toch voor een donderslag in de derby. "Usual suspect" Son nam een verdwaalde rebound op de slof en plots was het 0-1 na 20 minuten.

Trossard toonaangevend

Het Emirates was zowaar even stil, maar (spoiler) nog voor de scheidsrechter de rustpauze zou fluiten, zou het stadion nog twee keer ferm uit zijn dak gaan. Alsof Arsenal zich ongenaakbaar waande, voetbalde het Tottenham - dat niet kan verstoppen dat het wat personeel mist - weer vlot van de mat. Een onhoudbare situatie die vanaf minuut 40 zeer tastbaar zou worden. Een bedrijvige Trossard pakte opnieuw uit met een van zijn geslaagde dribbels en forceerde (onterecht) een hoekschop - niet toevallig hét wapen van The Gunners. En jawel, in de tweede zone kwam Gabriel ingevlogen om de gelijkmaker via Solanke binnen te knikken: 1-1. Erop en erover? Jazeker, nog geen drie minuten later glipte Leandro Trossard langs de defensie van Tottenham heen om de dubbele uppercut uit te delen: 2-1. Daarna knokte Tottenham kranig terug en zorgde het vooral in het slot voor spankracht, maar het gebrek aan opstootjes of Brexit-tackles in deze derby was misschien wel hét toonbeeld van het voorspelbare karakter van deze uitslag: Arsenal is weer mee aan de top, Tottenham moddert verder aan in de middenmoot.