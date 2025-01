Matz Sels als spelverdeler: Belgische doelman pakt uit met pré-assist van 50 meter (!) tegen de Wolves

Is het Matz Sels of Kevin De Bruyne? De Belgische doelman hield niet alleen zijn net schoon tegen Wolverhampton. Sels zorgde met een uitgemeten lange bal ook voor een héérlijke pré-assist. Hij zette Chris Wood zo op weg naar een nieuwe overwinning voor seizoensrevelatie Nottingham Forest, dat momenteel gedeeld 2e staat in de Premier League: 0-3. Bekijk de fase hieronder.