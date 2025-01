Alexander Isak evenaart Alan Shearer in 5e Newcastle-zege op rij tegen zwak Tottenham

Newcastle heeft voor de 5e speeldag op rij gewonnen. Deze keer legde het een wankelend Tottenham over de knie. Daar was een geurtje aan (hands bij de gelijkmaker), maar Alexander Isak voetbalde zich daarna ook in de geschiedenisboeken. 7 competitiematchen op rij kon hij nu al scoren. Voor Newcastle deden enkel Premier League-legende Alan Shearer en Joe Willock het hem voor.

Om weer (even) in de linkerkolom te komen, moest Tottenham winnen van Newcastle. Het begon alvast uitstekend, want in de 4e minuut kopte Dominic Solanke al de 1-0 tegen de netten.

Amper 2 minuten later maakte Newcastle wel al gelijk, zij het met wat meeval. Joelinton nam de bal mee met de hand, maar zowel de ref als de VAR greep niet in. Anthony Gordon profiteerde.

De ploeg-in-vorm duwde door en maakte er 1-2 van. Met zijn teen raakte Alexander Isak nog net de bal, goed voor zijn 9e doelpunt in 7 matchen.

Na rust was Tottenham dan weer de betere ploeg. Dat resulteerde niet in veel kansen, wel in warme momenten voor doel. Ook invallers Son en Maddison konden het tij niet keren. Die laatste plaatste de bal nog net naast in het slot.

In de 10(!) minuten toegevoegde tijd kwam de thuisploeg wel nog enkele keren piepen. Kopballen van Solanke gingen te hoog en in de handen van de doelman.

Newcastle blijft zo in de subtop meedraaien en komt voorlopig naast Chelsea. Voor Tottenham is het de 5e nederlaag in 8 competitiematchen.