Kevin De Bruyne krijgt basisplaats van Guardiola in 400e match voor Man City, Doku op de bank tegen West Ham

Manchester City ontvangt een al even kwakkelend West Ham voor hun eerste match van 2025. De titelverdediger sloot het vorige kalenderjaar af met 4 op 6 in de Premier League. Slaagt Manchester City er in om voor het eerst sinds oktober 3 matchen op rij niet te verliezen? Daarvoor rekent het op Kevin De Bruyne, en misschien later ook op bankzitter Jérémy Doku.