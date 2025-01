LIVE: Kan het zieke Manchester United iets rapen op Anfield tegen Liverpool?

over 5 min

Het gevoel bij de hoofdrolspelers van "The Hate Game" is op zijn zachtst gezegd erg verschillend. Liverpool dendert dit seizoen door de Premier League, Manchester United zakt zelfs na de trainerswissel nog dieper weg. Een sneeuwtapijt zorgde voor een zenuwachtige aanloop van de topper. Krijgen we hetzelfde beeld op het veld? Volg het vanaf 17.30 uur.