Zoekend Manchester City dankt Savinho en Haaland voor belangrijke zege bij Leicester City

Dat Manchester City een ploeg in een vormcrisis is, kon het niet verstoppen op bezoek bij Leicester City. Kevin De Bruyne stond weer in de basis en probeerde ook de regie in handen te nemen, maar dat lukte niet helemaal.

Hij bood Erling Haaland de openingsgoal aan en had ook een voet in de openingsgoal van Savinho. Die stond op de juiste plaats om een rebound in het dak van het doel te rammen: 0-1.

De voorsprong zorgde niet voor een vertrouwensboost bij City, integendeel. Bij elk balverlies was er paniek in de verdediging en voorin werd het moeilijker en moeilijker om de bal bij te houden.

Leicester, met een bedrijvige El Khannouss, nam het heft in handen en duwde City achteruit. Jamie Vardy kreeg genoeg kansen om gelijk te maken, maar die wrong hij de nek om en ook het doelhout werkte niet mee.

Een kwartier voor tijd viel de beslissing. De ingevallen McAtee schakelde zijn mannetje uit, De Bruyne verlegde het spel en Savinho vond de vrijstaande Haaland met zijn voorzet. De Noor kopte de verlossende 0-2 op het scorebord en dat deed duidelijk deugd. Het was zijn eerste competitiegoal in 4 wedstrijden.