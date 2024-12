Matz Sels prijkt met Nottingham Forest (voorlopig) op plaats 2 na verdiende zege bij Everton

Everton is een van de slechtst scorende ploegen in de Premier League en dat was ook te merken tegen Nottingham Forest. Een gebrek aan ideeën, aan creativiteit en kwaliteit aan de bal, Everton kreeg met moeite een aanval in elkaar gebokst.

Dan zit Nottingham Forest in een betere periode en dat heeft het zeker te danken aan veteraan Chris Wood. De spits uit Nieuw-Zeeland opende de score met een heerlijk lobje over Everton-doelman Jordan Pickford, zijn 11e goal van het seizoen.

Na de vroege openingsgoal speelde Nottingham en doelman Matz Sels in een zetel en helemaal na de 0-2 van Gibbs-White. Pas in de slotfase moest de Belgische doelman echt in actie komen. Met verve hield hij voor de derde competitiewedstrijd op een rij de 0.

Zijn laatste save hebben veel supporters van Everton niet gezien, want die verlieten massaal het stadion voor het laatste fluitsignaal. Dankzij de 15 op 15 prijkt Nottingham Forest voorlopig op de tweede plaats in de Premier League.