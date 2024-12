Youri Tielemans en Amadou Onana geven zege uit handen tegen Brighton

Rode Duivels Youri Tielemans en Amadou Onana hebben 2024 afgesloten met een gelijkspel. Aston Villa gaf in de slotfase een 2-1-voorsprong uit handen tegen Brighton Hove & Albion, dat de score had geopend via ex-Unionist Simon Adringa. Kijk hier naar de doelpunten uit de Premier League-wedstrijd.